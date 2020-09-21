В Иркутске ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Администрация Иркутска сообщила о введении режима повышенной готовности в городе после землетрясения.

Ввести такой режим поручил мэр Руслан Болотов. В связи с этим дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков. Также несколько экипажей аварийно-спасательной службы осматривают территории.

«Жертв и разрушений не выявлено», — говорится в сообщении.

Ранее в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9 в 21.05 по московскому времени. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области. Эпицентр был в районе населенного пункта Култук.

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