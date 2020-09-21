Повторные толчки зафиксировали в Иркутской области после землетрясения

После землетрясения в Иркутской области зафиксировали повторные толчки магнитудой 2-3, сообщает региональное управление МЧС на своей странице в Instagram в разделе «истории».

Повторные толчки зафиксировали спустя 15 минут после землетрясения, следует из данных ведомства. Эпицентр землетрясения находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района.

Ранее в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Подземные толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области. Жертв и разрушений в результате случившегося нет.

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