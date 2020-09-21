В Минздраве РФ раскрыли причину смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого

В Минздраве России назвали причину смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого. Об них сообщил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» ведомства Андрей Каприн.

По его данным, князья скончались от онкологических заболеваний, об чем свидетельствуют летописи.

«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый», — цитирует его РИА «Новости».

Князь Владимир стал новгородским князем в 970 году, при нем произошло крещение Руси (988 год). Ярослав Мудрый сын князя Владимира.

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