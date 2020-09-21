Умер кот-мем «Длиннокот»

В Японии скончался ставший героем мема «Длиннокот» (Longcat) по кличке Набико. Об этом сообщает гонконгское издание The Stand News.

Коту стало плохо утром, тогда хозяева решили отвезти его в ветеринарную клинику, однако ветеринары сказали, что слабое здоровье питомца не позволяет сделать рентген. Около 14.00 по местному времени кот скончался. Ему было около 18 лет.

«Длиннокот» стал звездой интернета в 2006 году благодаря своему длинному телу (около 65 см от головы до кончиков лап). Люди заметили необычного кота и стали искусственно удлинять его тело, делая различные мемы.

Узнав о смерти Набико, многие пользователи сети стали выражать свои соболезнования в интернете, выкладывая в память о нем старые мемы.

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