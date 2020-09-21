В Чувашии подросток погиб от удара током на вышке ЛЭП

В Чувашии 12-летний мальчик забрался на вышку ЛЭП и погиб от удара током. Следствие начало проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

«Следственно-оперативная группа СУ СКР по Чувашии выехала на место происшествия, проведен его тщательный осмотр, опрошены очевидцы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что трагедия произошла 20 сентября в поле в районе села Хыркасы. Мальчик решил дотронуться до проводов и получил разряд тока.

Подросток скончался до приезда скорой помощи.

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