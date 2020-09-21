В Минздраве сообщили, что у омских врачей нет одежды Навального

У омских медиков нет одежды находящегося на лечении в берлинской клинике «Шарите» блогера Алексея Навального. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Одежду изъяли следственные органы в рамках доследственной проверки, когда Навальный находился в Омске», — говорится в сообщении.

Ранее российский блогер потребовал от российских силовых ведомств вернуть его одежду.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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