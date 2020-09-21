Воробьев поручил начать отопительный сезон в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городов начать запуск отопления в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С прошлой пятницы мы начали подключать социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. Эта работа будет продолжена на этой неделе и дополнительно я даю команду приступить к включению отопления в МКД», — сказал глава Подмосковья.

Он отметил, что в ближайшие дни днем будет до +20°С, однако ночи будут очень холодные.

По словам Воробьева, отопление необходимо включить в связи с сезонной заболеваемостью ОРВИ, «чтобы не морозить людей».

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