Генпрокуратура РФ запросила у Германии разрешение на опрос Навального
Генеральная прокуратура России направила 14 сентября в Минюст ФРГ запрос, в котором просит об опросе блогера Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщает RT.
Генпрокуратура просить проинформировать о состоянии россиянина и сообщить, возможно ли его участие в следственных действиях.
«При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», — говорится в документе.
Ведомство в том числе хочет определить, когда и кем была запланирована командировка блогера в Новосибирск и Томск, кто покупал билеты, бронировал гостиницы и другое.
Также Москва рассчитывает получить сведения о лицах, сопровождавших Навального с момента отъезда из столицы и до госпитализации в Омске.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Навальный потребовал от российских силовиков вернуть его одежду
— Создатель «Новичка» отреагировал на извинения Мирзаянова перед Навальным
— В номере Навального в отеле Томска проверили качество воды