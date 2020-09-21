Генпрокуратура РФ запросила у Германии разрешение на опрос Навального

Генеральная прокуратура России направила 14 сентября в Минюст ФРГ запрос, в котором просит об опросе блогера Алексея Навального, находящегося в берлинской клинике «Шарите». Об этом сообщает RT.

Генпрокуратура просить проинформировать о состоянии россиянина и сообщить, возможно ли его участие в следственных действиях.

«При отсутствии противопоказаний прошу провести опрос А.А. Навального в целях прояснения следующих вопросов», — говорится в документе.

Ведомство в том числе хочет определить, когда и кем была запланирована командировка блогера в Новосибирск и Томск, кто покупал билеты, бронировал гостиницы и другое.

Также Москва рассчитывает получить сведения о лицах, сопровождавших Навального с момента отъезда из столицы и до госпитализации в Омске.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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