Москвичи смогут бесплатно взять на час велосипед в городском прокате 22 сентября
Катерина Медведева
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Москвичи смогут бесплатно арендовать на час велосипед в городском прокате 22 сентября. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля. В эту дату люди из разных стран отказываются от личного транспорта, чтобы сократить количество вредных выхлопов.
Так, вместо бесплатного в обычные дни интервала в 30 минут городской прокат предоставляет час катания без оплаты.
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