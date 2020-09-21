Подросток умер в Вологде после отравлением газом из баллончика

В Вологде 14-летний подросток умер после отравления газом. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следователей, 20 сентября мальчик и его приятели купили газовый баллончик на прогулке. Подростки начали вдыхать газ, после чего один из них скончался.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, способствующие неосторожному поведению школьника и его гибели. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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