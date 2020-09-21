Власти Китая выявили коронавирус на упаковке кальмаров из России
Власти китайского города Чанчунь обнаружили коронавирусную инфекцию на одной из упаковок щупалец кальмаров, доставленных из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства города.
Отмечается, что вирус выявили в пятницу, 18 сентября, в районе Куаньчэн в ходе проверки одной из пищевых компаний. 19 сентября после еще одной проверки тест вновь оказался положительным.
В дальнейшем власти проверили все складские запасы на наличие нуклеиновой кислоты, а также были протестированы люди, которые могли иметь контакт с продукцией. Все взятые пробы дали негативный результат.
Китайские власти призвали население внимательно покупать замороженные морепродукты.
Информации о возможном запрете ввоза продукции данной компании из России не приводится.
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