Голая женщина разгуливала по проезжей части в Подмосковье

Жители подмосковного города Раменское заметили голую женщину, разгуливающую по проезжей части. Видео было опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, как женщина уверенно идет по проезжей части, сзади ее сопровождает автомобиль ДПС.

Как пишет РЕН, некоторые пользователи Сети предположили, что героиня видео может оказаться ведущей тревел-шоу на одном из федеральных каналов.

Также известно, что в конце «прогулки» женщину ожидала машина скорой помощи. В настоящее время нарушительницу порядка поместили в психоневрологический диспансер.

По предварительным данным, у нее в крови не было обнаружено запрещенных веществ, вероятно, у женщины случился нервный срыв.

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