Пропавший в марте в Новосибирске ученый обнаружен мертвым

В Новосибирске нашли тело старшего научного сотрудника Института горного дела Сибирского отделения РАН Геннадия Кулакова, который пропал в марте 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело 87-летнего мужчины обнаружили возле Южного кладбища в Советском районе Новосибирска. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

«Он часто мог заблудиться, потеряться, потому что сказывался возраст и, возможно, проблемы с памятью. Поэтому он всегда носил с собой записку, где были координаты на случай, если он потеряется, чтобы его могли опознать», — отметили в ведомстве.

Там добавили, что ранее ученый неоднократно пропадал.

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