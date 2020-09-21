Вагон поезда в метро Нью-Йорка сошел с рельсов

Ника Пикекатлет
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Marc A. Hermann/MTA New York City Transit

В Нью-Йорке в метро вагон поезда сошел с рельсов. Об этом сообщает New York Daily.

Инцидент произошел в районе Манхэттена.

По предварительным данным, 30-летний бездомный кинул на рельсы несколько досок, после чего поезд сошел с рельсов. Злоумышленник был арестован благодаря усилиям пассажиров метро, которые стали его удерживать после произошедшего.

В результате инцидента шесть человек получили травмы, из которых один был доставлен в больницу.

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