Вагон поезда в метро Нью-Йорка сошел с рельсов
Ника Пикекатлет
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В Нью-Йорке в метро вагон поезда сошел с рельсов. Об этом сообщает New York Daily.
Инцидент произошел в районе Манхэттена.
По предварительным данным, 30-летний бездомный кинул на рельсы несколько досок, после чего поезд сошел с рельсов. Злоумышленник был арестован благодаря усилиям пассажиров метро, которые стали его удерживать после произошедшего.
В результате инцидента шесть человек получили травмы, из которых один был доставлен в больницу.
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