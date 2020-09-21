Украинский экс-министр рассказал об уничтожающих нацию «тварях»

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал о «тварях», которые влияют на уничтожение украинской нации. Об этом сообщает телеканал «112».

Он отметил, что недоброжелателями выступают киевские власти, сокращающие финансирование медицинского сектора во всей стране. На фоне этого экс-министр выразил особую озабоченность ситуацией с лечением туберкулеза.

«Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму. То есть не существует для бедных антибиотиков, которыми лечат», — подчеркнул Червоненко.

Бывший глава ведомства обратил внимание на количество венерологических центров на Украине, а также оказание психиатрической помощи. По его словам, статистика самоубийств в стране отражает результаты хуже, чем статистика по COVID-19. Он также указал на опасность того, что многие пациенты лечатся амбулаторно, представляя опасность для других украинцев.

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