При крушении легкомоторного самолета в Техасе погибли 4 человек

В американском штате Техас произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщает CNN.

В результате ЧП погибли все находившиеся на борту четыре человека.

Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стали неисправности в работе двигателя. Самолет пытался совершить вынужденную посадку.

Телеканал уточняет, что самолет совершал перелет из Остина в Луизиану.

На месте работают спасательные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.