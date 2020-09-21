При крушении легкомоторного самолета в Техасе погибли 4 человек
Ника Пикекатлет
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В американском штате Техас произошло крушение легкомоторного самолета. Об этом сообщает CNN.
В результате ЧП погибли все находившиеся на борту четыре человека.
Согласно предварительным данным, причиной катастрофы стали неисправности в работе двигателя. Самолет пытался совершить вынужденную посадку.
Телеканал уточняет, что самолет совершал перелет из Остина в Луизиану.
На месте работают спасательные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего.