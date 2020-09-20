В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3
Михаил Кириллов
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Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 в центральной части Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, эпицентр землетрясения располагался в 37 км к юго-востоку от города Аксарай, где проживают более 150 тыс. человек. Его очаг располагался на глубине в 3 км.
Информации о жертвах или разрушениях пока не поступало.
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