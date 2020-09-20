В Петербурге завели дело на женщину, которая бросила ребенка ночью на улице

В Санкт-Петербурге на женщину, которая бросила своего годовалого ребенка ночью на улице, завели уголовное дело об оставлении в опасности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным полиции, утром у одного из жилых домов прохожий нашел в коляске маленького ребенка и вызвал наряд. Позже выяснилось, что малыша бросила его мать, которая возвращалась домой от знакомых в состоянии опьянения.

Ребенок был доставлен в больницу. Его здоровью ничего не угрожает.

Отмечается, что максимальная санкция по статье об оставлении в опасностисоставляет один год колонии.

С матери была взята подписка о невыезде. Расследование дела продолжается.

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