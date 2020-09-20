Все закрытые из-за протестов станции минского метро возобновили работу

Все станции метро в центре Минска, которые в воскресенье, 20 сентября, были закрыты из-за протестных акции, открылись. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена белорусской столицы.

Речь идет о следующих станциях: «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская». До этого была восстановлена работа станций «Фрунзенская» и «Немига».

Ранее минский метрополитен сообщал, что в целях безопасности пассажиров временно закрыты на вход и выход семь станций метро.

В различных городах Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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