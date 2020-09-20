Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии COVID-19

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что пандемия коронавируса в лучшем случае закончится в 2022 году. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, 2021 году миру нужно сбить показатели распространения коронавирусной инфекции. При этом должен быть применен глобальный подход.

«Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», — сказал Гейтс.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 31 млн заболевших, свыше 22 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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