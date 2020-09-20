В Бресте милиционер произвел предупредительный выстрел в воздух

В Бресте силовики использовали на акции протеста карабин со светошумовым патроном. Один из сотрудников милиции произвел предупредительный выстрел в воздух, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову.

По ее словам, страж порядка использовал не оружие, а спецсредство. Чемоданова уточнила, что это был карабин со светошумовым патроном.

Она отметила, что выстрел был произведен для предупреждения и предотвращения нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В различных городах Белоруссии в воскресенье, 20 сентября, проходят акции протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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