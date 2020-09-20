Под Курганом легкий самолет приземлился на автотрассу
Антон Демидов
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Легкий самолет «Сигма» совершил посадку на автодорогу Курган – Куртамыш, передает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.
Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
По факту случившегося начата процессуальная проверка. Она проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта», так как происшествие поставило под угрозу безопасность полетов и автодорожного движения, сообщает ведомство.
Причины происшествия устанавливаются.