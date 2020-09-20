В Варшаве освятили построенный впервые за 100 лет православный храм
Бернст Ю.
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В Варшаве состоялась церемония освящения нового православного храма — церкви Святой Софии Премудрости Божией, передает РИА «Новости».
Это первый православный храм, построенный в польской столице за последнее столетие. Церковь расположена на Пулавской улице на юге города.
До сегодняшнего дня в Варшаве действовали два православных храма — Кафедральный собор Святой Марии Магдалины и церковь Святого Иоанна Лествичника.
Сейчас в храме продолжаются отделочные работы, которые планируется закончить в 2021 году.
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