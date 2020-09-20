В центре Москвы спасли сову, которую атаковали вороны
В центре Москвы спасатели помогли атакованной воронами сове, которая запуталась в проводах антенны на крыше дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.
«На крыше дома 20 по Фурманному переулку жительница дома напротив увидела сову, которая сидела на одном месте, атакованная воронами», — рассказали в департаменте.
Спасатели поднялись на крышу вместе с электриком местной управляющей компании. Выяснилось, что сова запуталась поводком в оттяжках антенны.
В департаменте отмечают, что птица явно домашняя, она не испугалась спасателей и дала себе помочь. Спасенную сову передадут в столичный департамент природопользования.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Москве спасли застрявшего в сантехническом шкафу енота
— Собака весом около 100 кг застряла на крыше частного дома в Новой Москве
— В московском метро мужчина спустился на пути, чтобы спасти мышь