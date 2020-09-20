В центре Москвы спасли сову, которую атаковали вороны

В центре Москвы спасатели помогли атакованной воронами сове, которая запуталась в проводах антенны на крыше дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

«На крыше дома 20 по Фурманному переулку жительница дома напротив увидела сову, которая сидела на одном месте, атакованная воронами», — рассказали в департаменте.

Спасатели поднялись на крышу вместе с электриком местной управляющей компании. Выяснилось, что сова запуталась поводком в оттяжках антенны.

В департаменте отмечают, что птица явно домашняя, она не испугалась спасателей и дала себе помочь. Спасенную сову передадут в столичный департамент природопользования.

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