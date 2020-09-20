Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве снаряда в Оренбургской области

В Оренбургской области взорвался боеприпас в гараже жилого дома. Об этом сообщает СУСК РФ по региону.

Инцидент произошел в 01.00 по местному времени 20 сентября в селе Советское Акбулакского района. Снаряд взорвался в помещении гаража, расположенного во дворе частного жилого дома.

В результате погиб собственник гаража, еще четыре человека пострадали и были госпитализированы. Среди них — 4-лений ребенок с травмой кисти, 17-летний подросток с ранением грудной клетки, 18-летний житель поселка Акбулак с травмой легкого, а также 34-летний мужчина с переломом ноги.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности», «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», «Незаконные приобретение и хранение боеприпасов».

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