Создатель «Новичка» отреагировал на извинения Мирзаянова перед Навальным

Один из разработчиков нервно-паралитического вещества «Новичок» Леонид Ринк прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества. Об этом сообщает РИА «Новости».

СМИ сообщали, что Мирзаянов извинился перед блогером Алексеем Навальным, заявив, что его симптомы очень похожи на действие «Новичка».

По словам Ринка, Мирзаянов никогда не входил в группу разработчиков этого вещества.

«Он не имеет никакого отношения ни к биохимии, ни к чему. Обычный хроматографист. Он не в нашей группе, он занимался контролем стоков, то, что с предприятия выливается или в трубы улетает. Он к созданию «Новичка» никакого отношения не имеет», — рассказал он.

Ринк добавил, что Мирзаянов не может знать симптомов отравления «Новичком», только представлять «какие-то структуры».

Создатель «Новичка» предположил, что Мирзаянов сделал заявление, выполняя чей-то заказ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.

Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстераз. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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