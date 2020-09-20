Россия вывезла 70 тонн металлического мусора с острова в Арктике
Российские военные экологи на корабле «Александр Отраковский» вывезли 70 тонн металлического мусора с острова Кильдин в Баренцевом море, сообщили в пресс-службе Северного флота.
«Металлический мусор был уложен военнослужащими экологического взвода на 14 бортовых «КАМАЗов», которые корабль ранее доставил на остров», — отметили в пресс-службе.
Корабль доставил металлолом на материк за 10 часов. До конца сентября военные выполнят еще два рейса, чтобы забрать мусор.
При СССР на острове располагались военные объекты. Металлолом остался с того времени.
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