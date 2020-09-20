В России провели более 42,8 млн тестов на COVID-19

В России провели больше 42,8 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За прошедшие сутки было проведено 364 тысячи лабораторных исследований.

Под меднаблюдением из-за подозрение на инфекцию остаются 241 046 человек

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