В России провели более 42,8 млн тестов на COVID-19
Катерина Медведева
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В России провели больше 42,8 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки было проведено 364 тысячи лабораторных исследований.
Под меднаблюдением из-за подозрение на инфекцию остаются 241 046 человек
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