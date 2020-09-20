В Москве от коронавируса выздоровели еще 892 человека. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 892 пациента», — сказала она.

Всего от инфекции вылечились 236 947 жителей столицы.

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