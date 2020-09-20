В воскресенье в Москве ожидается до +14°С

В Москве в воскресенье, 20 сентября, ожидается до +13°С. В столице будет облачно с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух днем прогреется до +11...+13°С. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/c. Местами его порывы будут достигать 17 м/c.

Вечером столбики термометров опустятся до +5...+7°С. Ветер будет западный, 5-10 м/c.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, а ночью — 750 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.