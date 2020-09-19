В Москве задержано и отменено более 30 рейсов
Ева Краснова
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В аэропортах столицы отменили и задержали свыше 30 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 23.35 мск, во Внуково отменили пять рейсов и три — задержали.
Кроме того, в Домодедово задержано восемь вылетов и отменено 14 рейсов. В Шереметьево задержано три рейса.
Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.
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