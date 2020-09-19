Умер американский специалист по истории Советского Союза Стивен Коэн

В возрасте 81 года скончался от рака американский специалист по истории Советского Союза Стивен Коэн, передает телеканал RT.

Известие о кончине историка сообщила его супруга Катрина ван ден Хевель. По ее словам, супруг умер в пятницу, 18 сентября, в своем доме на Манхэттене от рака легких.

Коэн бы награжден в 2008 году президентом России «за большой вклад в укрепление российско-американского сотрудничества». Он был почетным профессором Принстонского и Нью-Йоркского университетов, много работал с документами советского периода, знал русский язык, являлся автором множества книг и статей. Кроме того, историк был советником Джорджа Буша — старшего и поддерживал действия генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и проводившуюся в стране перестройку.