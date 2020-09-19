В МВД Белоруссии ответили на угрозу утечки данных силовиков

Глава пресс-службы МВД Белоруссии Ольга Чемоданова ответила на информацию об утечке личных данных силовиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что ведомство имеет в распоряжении технологии, которые позволяют установить виновников сливу в интернет персональных данных силовиков, а затем наказать их.

«Силы, средства и технологии, которыми располагают органы внутренних дел, позволяют установить и привлечь к ответственности подавляющее большинство виновных», — подчеркнула Чемоданова.

Ранее в субботу Telegram-канал, администрация которого находится за границей Белоруссии, опубликовал список, в котором якобы находится информация, включая дату рождения, должность, места работы более тысячи сотрудников белорусского МВД. Кроме того, там представлены данные семи офицеров спецподразделения МВД «Алмаз», среди которых адреса прописки и номера мобильных телефонов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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