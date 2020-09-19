Франция зафиксировала рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки

Французские медики зафиксировали рекордное число выявленных случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19 за сутки. Об этом сообщает Santé publique.

Так, число положительный анализов на коронавирус выросло на 13 498 пациентов, превысив отметку в 442 тыс. человек с начала пандемии.

Кроме того, число летальных исходов увеличилось на 26 граждан, достигнув показателя в 31 274 скончавшихся.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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