Мясников рассказал, как отсрочить смерть

Доктор Александр Мясников рассказал, как можно «отсрочить смерть». Соответствующее заявление он сделал в эфире «России 1».

Он обратился к россиянам с призывом не бояться.

В качестве объяснения своего совета он рассказал о статистике смертности среди стариков в Израиле до и после Пасхи, где первый показатель был значительно ниже второго. Врач отметил, что пожилые люди даже с неизлечимыми болезнями ждут праздника и поэтому живет дольше.

По его словам, аналогичные примеры можно привести и из Китая.

«То есть когда ты чего-то ждешь, ты перестаешь бояться, ты ждешь — ты, соответственно, и живешь», — подчеркнул Мясников.

Кроме того, он призвал не бояться хронических заболеваний, которые назвал «платой за долгожительство».