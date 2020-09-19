Правозащитники сообщили о 250 задержанных на «женском марше» в Минске

Около 250 человек, участвовавших в несанкционированном «женском марше» в Минске 19 сентября, задержали силовики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

По сведениям центра, правоохранители задержали 246 человек, однако эта информация уточняется.

Также в «Весне» отметили, что активистка белорусской оппозиции Нина Багинская, уже отпущена.

Ранее стало известно, что в Минске во время акции протеста задержали 73-летнюю активистку Нину Багинскую. Она известна своим активным участием в акциях протеста в Белоруссии и ранее. В субботу, 19 сентября, в Минске прошла несанкционированная «женская акция» протеста. Организаторы шествия попросили людей надеть яркую одежду и принести с собой плакаты. Сам марш начался у Комаровского рынка в Минске и в настоящее время уже завершился.

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