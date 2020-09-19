В Британии выявлено самое большое с мая число случаев COVID-19

В Британии за сутки выявлено 4 422 случаев заражения новым типом коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такой показатель стал самым высоким с 8 мая. Рост числа положительных тестов на коронавирус фиксируется второй день подряд.

При этом число летальных исходов выросло на 27 человек.

Общее число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 составляет 390 358 пациентов.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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