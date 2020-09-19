В Челнах арестовали подозреваемого в убийстве человека топором с помощью собаки

В Челнах арестовали подозреваемого в совершении убийства 32-летнего сожителя его бывшей супруги, сообщает «Российская газета» со ссылкой на СК России по Татарстану.

По версии следствия, 18 сентября подозреваемый, разозлившись на бывшую супругу, подкараулил ее возле работы. Он вооружился топором и взял с собой собаку. После того, как женщина подъехала на машине со своим сожителем, злоумышленник подошел к ним и разбил окно. Сожитель его бывшей супруги попытался убежать, однако его догнала собака и повалила на землю. Подоспевший к нему злоумышленник несколько раз ударил мужчину топором по голове. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. Также злоумышленник хотел напасть на бывшую супругу, но она успела скрыться в здании.

В настоящее время уже возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Проводятся следственные действия. Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, 19 сентября суд отправил злоумышленника под стражу на два месяца.

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