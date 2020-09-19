СК предъявил обвинения предполагаемому убийце двух девочек в Рыбинске

Следователи предъявили обвинение задержанному за убийство и изнасилование двух сестер в Рыбинске Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представитель СК РФ Светлану Петренко.

Задержанному Виталию Молчанову предъявили обвинения по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера».

15 сентября в Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет, их тела мать обнаружила, вернувшись с работы. Возбуждены уголовные дела об изнасиловании и убийстве двоих детей, совершенном с особой жестокостью.

Подозреваемым является сожитель матери девочек, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства по интернету. По информации следствия, мужчина в 2019 году вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

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