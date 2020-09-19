Москвич обвинил дочь в краже фарфоровых статуэток

Пожилой москвич обратился в полицию с заявлением о краже статуэток из дома. Об этом сообщает РЕН.

По словам мужчины, он обнаружил пропажу коллекции, когда вернулся с дачи. Он позвонил дочери, проживающей в месте с ним, и та сообщила, что перенесла статуэтки из гостиной в свою комнату. Москвич ответил ей, что пропали 7 статуэток из 20.

Родственница призналась, что разбила их и боялась об этом рассказать. При этом пенсионер уверен, что дочь похитила его коллекцию.

Правоохранители устанавливают сумму ущерба и проводят проверку по факту заявления.

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