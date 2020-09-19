Жертвами стрельбы в американском Рочестере стали 2 человека, 14 пострадали

В результате стрельбы в американском Рочестере (штат Нью-Йорк) погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом сообщил 13 WHAM.

Отмечается, что жертвами инцидента стали мужчина и женщина в возрасте 18-22 лет.

Инцидент произошел рано утром 19 сентября возле улиц Норт-Гудман-стрит и Пенсильвания-авеню. На место происшествия прибыли полицейские.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки пострадали люди, однако не было информации о количестве жертв.

Акции протеста начались в Рочестере после гибели афроамериканца Дэниела Пруда. При его задержании полицейские надели на голову мужчины мешок и удерживали прижатым к асфальту в течение двух минут, в результате этого он задохнулся.

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