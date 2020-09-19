Вспышка птичьего гриппа зафиксирована в Казахстане

Антон Демидов
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В семи городах на севере Казахстана был зафиксирован падеж домашней птицы Причиной этого стал птичий грипп, передает пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны.

По данным ведомства, с 9 по 16 сентября в семи районах приграничной с Россией Северо-Казахстанской области был зарегистрирован падеж домашней птицы разных видов.

«Национальный референтный центр установил, что причиной падежа стал высокопатогенный грипп птиц (ВПГП)», — указывается в сообщении.

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