Скончалась старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург

В возрасте 87 лет умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает сайт судебного органа.

Женщины не стало в пятницу, 18 сентября. Она скончалась в своем доме в Вашингтоне.

Причиной ее смерти стал рак поджелудочной железы.

Бейдер Гинзбург занимала свой пост более 27 лет. Она была второй по счету женщиной в истории США, которая заняла должность судьи Верховного суда.