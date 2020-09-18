В подмосковном лесу нашли грибы необычного цвета

В Московской области обнаружили грибы сине-зеленого цвета, передает «360».

По данным телеканала, за такую окраску жители Подмосковья назвали их «смурфо-грибами».

В пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона рассказали, что речь идет о хлороцибории сине-зеленоватой. Эти грибы растут на трухлявых пнях и сучьях деревьев. Чаще всего их находят на дубе.

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