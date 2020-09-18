Джонсон: в Великобритании начинается вторая волна COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране начинается вторая волна эпидемии коронавируса, передает «Интерфакс».

По словам Джонсона, новая волна коронавируса началась по всей Европе.

«Я абсолютно не хочу вводить более масштабные меры изоляции, мы хотим держать школы открытыми. ... Мы хотим держать экономику открытой ... мы хотим, чтобы бизнес развивался», — сказал премьер, отметив, что единственный способ добиться этого — следовать инструкциям.

Он добавил, что введение национального карантина является «последней мерой, которой кто-либо желает».

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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