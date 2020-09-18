«Фавипиравир» войдет в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов

Препарат «Фавипиравир» в ближайшее время будет включен в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав РФ.

17 сентября Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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