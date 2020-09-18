Полиция задержала ворвавшегося на территорию резиденции посла США в Москве водителя

Полиция начала проверку инцидента, в ходе которого пьяный водитель протаранил ворота здания в Спасопесковском переулке, где расположена резиденция посла США в РФ Джона Салливана. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на столичное ГУ МВД.

«Около 16:25 мужчина, управляя внедорожником, допустил наезд на ворота ограды здания в районе дома 10 по Спасопесковскому переулку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиции удалось задержать водителя. Мужчина 1976 года рождения по всей видимости был пьян, его направят на медицинское освидетельствование.

Ранее неизвестный на автомобиле прорвался на территорию резиденции посла Соединенных Штатов в Москве.

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