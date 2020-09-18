В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Предупреждение о ветре порывами до 17 м/с действует в Москве с 09.00 до 15.00 19 сентября и Московской области — с 09.00 до 16.00 19 сентября.

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