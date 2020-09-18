Израиль впервые в мире ввел повторный карантин из-за коронавируса

Израиль впервые в мире ввел повторный общенациональный карантин из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что ограничения будут действовать три недели, в основном на осенних еврейских праздниках. Гражданам запрещено отходить от домов дальше чем на 1000 м, за исключением похода на работу, в магазин и лекарствами, а также по некоторым другим поводам.

Контролировать соблюдение карантина будут тысяча полицейских. Штраф за отсутствие маски достигает 500 шекелей (около 11 тыс. руб.), за превышение допустимого количества людей в одном месте или отход от дома — 1000 шекелей (около 22 тыс. руб.).

16 мая в Израиле выявили всего два заражения коронавирусом. В июне заболеваемость начала расти и в середине сентября достигала шести тыс. случаев в сутки. Всего в стране заразились почти 177 тыс., погибли 1,1 тыс., выздоровели 129 тыс. человек.

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