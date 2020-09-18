В Челябинской области вандалы облили краской памятник Ленину

Памятник Владимиру Ленину в Челябинской области неизвестные облили красной краской. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Уточняется, что инцидент произошел в центральном парке города Миасса. На место происшествия сразу приехала следственно-оперативная группа городского УВД.

Сотрудники управления устанавливают обстоятельства случившегося и разыскивают совершивших акт вандализма. Кроме того, в настоящий момент рассматривается вариант возбуждения уголовного дела.

Ранее в селе Железнодорожное Одесской области памятник Ленину переделали в монумент болгарскому колонисту.

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